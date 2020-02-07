Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Доходы траста Мишустина от инвесткомпании UFG составили $33,5 млн за пять лет

Коммерсантъ06 февраля в 18:49

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

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Общество

«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам

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РИА Новости вчера в 19:05
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Известия 07 февраля в 09:44
Общество

Бельгия готовится к удару урагана «Сиара»

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Армия и оружие

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Космос

Американка установила новый рекорд пребывания женщины в космосе

Американка Кристина Кук побила собственный рекорд — астронавт провела на МКС почти год.
Salt Mag 07 февраля в 07:04
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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
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Страны ведут обсуждения с коронавирусом в формате ОПЕК, координация этих обсуждений ведется со стороны секретариата ОПЕК.
РИА Новости 05:12
Футбол

«Крылья Советов» могут перехватить у «Зенита» хавбека сборной Ирака

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Двадцать семь человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, ранения получили 57 человек, заявил на пресс-конференции премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан Оча.
РИА Новости 00:39
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

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Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Газета.Ru вчера в 11:49
Игры

Релиз игры по манге Fairy Tail перенесли на лето 2020 года

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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ вчера в 00:29
Экономика

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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

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РИА Новости 07 февраля в 12:04
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде

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ФАН 04:00
Футбол

Войцех Щесны: У «Ювентуса» часто возникают проблемы в выездных матчах

Сегодня оба коллектива проведут свои матчи в рамках 23-го тура Лацио отправится в гости к Парме в 20.00 по московскому времени, а Интер сыграет с Миланом в 22.45.
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Политика

В Совфеде оценили требования польского министра о репарациях

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РБК 06:08
Кино

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"Джокер" оказался единственным претендентом на премию Американской Киноакадемии, который в этом году также будет состязаться за "Золотую малину".
Kinonews.ru вчера в 03:31
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В Чечне отреагировали на нападение на журналистку из Москвы

Газета.Ru 07 февраля в 08:21
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Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Происшествия

В Сочи произошел пожар в здании школы

В здании школы в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Британская пловчиха-чемпионка решила выступать за Россию

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф приняла решение выступать за сборную России.
Lenta.ru 06:40
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