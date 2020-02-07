Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07 февраля в 07:25

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
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РБК вчера в 21:14
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 812 человек

Число жертв коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китайской Народной Республике достигло 812 человек.
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Дни24 вчера в 23:00
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Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

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Газета.Ru вчера в 11:49
Футбол

Кокорин рискует карьерой, оставшись в «Зените»-2

Кокорин, игравший и тренировавшийся всю карьеру на натуральных газонах, привыкнет (возможно).
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Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
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Двое американских военнослужащих погибли при обстреле в Афганистане

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Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Общество

Названа причины увольнения российских пилотов из авиакомпаний Китая

Бывший пилот гражданской авиации, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании начали увольнение российских пилотов.
REGNUM 01:16
Спорт

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Чемпионат вчера в 10:02
Здоровье

Китайский коронавирус: Актуальные данные на 7 февраля

По данным на 7 февраля, от китайского коронавируса умер 641 человек, заражено более 31 тысячи.
Пятый канал 07 февраля в 02:08
Общество

У граждан США и КНР на лайнере Diamond Princess выявлен коронавирус

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Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме

Российская газета 00:10
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Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости вчера в 15:55
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RT на русском 07 февраля в 07:00
Технологии

Незапланированное обновление для Windows 7 выпустила Microsoft

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Общество

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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
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В Сети появились любительские кадры, запечатлевшие голливудского актера Киану Ривза во время съемок одного из эпизодов четвертой части блокбастера «Матрица».
Культуромания 06 февраля в 05:35
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

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В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Профиль 07 февраля в 09:53
Армия и оружие

Определены недостатки российского истребителя Су-30МКИ

Ferra вчера в 12:02
Политика

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
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Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
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