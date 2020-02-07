Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

РБК узнал о бизнесе премьер-министра Мишустина до прихода в правительство

URA.Ruвчера в 16:47

Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17

Страсти по трасту Мишустина: откуда капиталы у семьи премьера

Московский Комсомолецвчера в 17:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:10

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ruвчера в 16:37

В UFG рассказали об отсутствии конфликта интересов Мишустина и компании

Известиявчера в 18:00
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Политика

На праймериз демпартии в Айове победил Пит Буттиджич

Победителем предварительных выборов кандидата в президенты США от демократической партии в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич.
Ведомости вчера в 23:31
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Политика

Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.
ТАСС вчера в 10:54
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 05 февраля в 17:09
Политика

Какие вопросы обсудят Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

RT на русском вчера в 23:06
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Энергетика

Цены на нефть: Brent закрепилась на $55, WTI преодолела $51 за баррель

WTI немного подросла и преодолела $51 за баррель. Апрельские фьючерсы Brent упали на 16 центов (0,29%), до $55,12 за баррель.
REGNUM вчера в 16:01
Политика

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия

В Новосибирской области упавшим с крыши снегом убило мужчину

Предварительно было установлено, что 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома, когда на него с крыши дома сошла снежная масса.
REGNUM 00:22
Происшествия

У российской вегетарианки забрали истощенную маленькую дочь

Органы опеки Кисловодска забрали у местной жительницы полуторагодовалую дочь из-за веса вдвое ниже нормы.
Lenta.ru вчера в 11:34
Финансы

Что будет с рублем после заседания Банка России

Сегодня Банк России проводит первое в 2020 году заседание совета директоров по денежно-кредитной политике, где примет решение по уровню ключевой ставки.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
Происшествия

На юге ДНР перевернулся автобус, ехавший в Севастополь, есть погибшие

Два человека погибли, 18 пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло на юге Донецкой Народной Республики (ДНР).
REGNUM вчера в 12:44
Политика

МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Семейный кодекс, уточняющие перечень обстоятельств, при которых родителей в случае развода могут обязать нести дополнительные расходы на детей.
REGNUM вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
iReactor вчера в 21:49
Экономика

Philip Morris выплатила 24 млрд руб. после претензий налоговиков в России

Табачная компания Philip Morris опубликовала отчет по финансовым результатам за 2019 год, в котором говорится о выплате России $374 млн (примерно 24,3 млрд руб.) по «акцизам и НДС после аудита».
РБК вчера в 22:54
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета 05 февраля в 10:46
Политика

Путин выступил против возвращения системы распределения в вузы

Возвращение системы распределения в вузы не решит проблему дефицита кадров в субъектах России.
REGNUM вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци

Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Экспресс газета 00:49
Футбол

Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти

Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Все про Спорт ру вчера в 02:23
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Общество

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
РИА Новости вчера в 19:56
Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Экономика сегодня вчера в 09:31
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу

Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Москва 24 вчера в 05:01
Политика

Бывший вице-премьер Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев получит мандат депутата Государственной думы Геннадия Кулика и станет вице-спикером нижней палаты парламента.
Коммерсантъ 01:14
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник вчера в 05:15
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