Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

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Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

РБКвчера в 16:01

Страсти по трасту Мишустина: откуда капиталы у семьи премьера

Московский Комсомолецвчера в 17:01

РБК узнал размер заработка премьер-министра Мишустина до прихода в правительство

URA.Ruвчера в 16:47

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ruвчера в 16:37

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17

В UFG рассказали об отсутствии конфликта интересов Мишустина и компании

Известиявчера в 18:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
РИА Новости вчера в 21:20
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 04 февраля в 18:38
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол

«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании

Мадридский "Реал" в четвертьфинале Кубка Испании по футболу на своем поле уступил клубу "Реал Сосьедад" - 3:4.
Российская газета вчера в 15:51
Здоровье

Самый опасный алкогольный напиток для россиян назвал нарколог

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский, перечислил список алкогольных напитков, которые являются самыми опасными для здоровья человека.
ToDay News Ufa 04 февраля в 11:34
Армия и оружие

Израиль ударил по Сирии в момент посадки самолета с пассажирами

Lenta.ru вчера в 23:00
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера Верховной рады после потасовки

Председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заняла кресло председателя Верховной рады Украины в президиуме, сообщает издание RT.
Народные новости вчера в 08:31
Футбол

«Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче

В товарищеском матче «Зенит» разгромил грузинский коллектив «Сабуртало» со счетом 4:0. Первый мяч забил Алексей Сутормин после розыгрыша углового.
LiveSport.ru вчера в 13:21
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову

Лезги газет вчера в 17:03
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
РБК вчера в 04:42
Политика

В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Российская газета вчера в 04:15
Спорт

Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
RT на русском вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета вчера в 07:03
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

РИА Новости вчера в 16:39
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 05 февраля в 01:11
Политика

США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском вчера в 08:03
Авто

Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.
Автоновости дня вчера в 08:50
Наука

Обнаружено сходство между песнями пингвинов и речью человека

Специалисты из Туринского университета совместно с коллегами из Лионского университета, исследовав язык африканских пингвинов, пришли к выводу о том, что их речь подчиняется лингвистическим законам Зипфа и Менцерата.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05 февраля в 12:32
Армия и оружие

Расходы США на войну в Ираке оценили в триллионы долларов

Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает Military Times.
Lenta.ru вчера в 15:56
Гаджеты

На видео разобрали смартфон Motorola Razr 2019 с гибким экраном

Актуальные Новости вчера в 23:30
Кино

Появились первые кадры со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Piter.tv вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Комик Антон Шастун показал фото Анны Седоковой без фотошопа

Известный комик с телеканала ТНТ Антон Шастун опубликовал фотографию Анны Седоковой со съемок нового сезона шоу «Импровизация» без фотошопа.
iReactor вчера в 21:49
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

Газета.Ru вчера в 16:11
Политика

Главы МИД пяти стран хотят обсудить в Мюнхене сбитый в Иране Boeing

Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе в Иране, планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, сообщил во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 04 февраля в 09:50
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