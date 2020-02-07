Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

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РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

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Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
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Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге

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В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

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Общество

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

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Общество

Жена футболиста из Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка, оказалась под угрозой тюрьмы из-за ролика, который она выложила в соцсетях.
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Молодая супруга Евгения Петросяна перенесла операцию на ногах

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Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»

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В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
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В сериале «Ведьмак» появится леший из игры

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