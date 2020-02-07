Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко. Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти.
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с чего всё началось

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

В 2010 – 2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17

Беспрецедентный шаг: публикация о доходах Мишустина

REGNUM01:36

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:10

Мишустину дали характеристику

Lenta.ruвчера в 19:45

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфакс02:18

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ruвчера в 16:37

В UFG рассказали об отсутствии конфликта интересов Мишустина и компании

Известиявчера в 18:00
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Опубликован топ-10 самых популярных профессий 2019 года в России

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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета вчера в 04:53
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Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова ответила на возмущения из-за того, что свадьба ее дочери была организована в Галерее современного искусства в Казани.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
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Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Общество

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С декабря 2019 года группу компаний «Шоколадница» и крупнейшую по обороту в России одноименную сеть городских кофеен возглавил Олег Подгорный, сообщил РБК представитель компании.
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Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
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Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

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Сенаторов в России предложили назначать пожизненно

«Президент имеет право в общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов», — приводит ТАСС заявление Чубарьяна.
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Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
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Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
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Экономика

Philip Morris выплатила 24,3 млрд рублей по претензиям налоговиков в России

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Ведомости вчера в 12:45
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Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

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Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".
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Реал — Реал Сосьедад 3:4

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Новым директором «Роскино» стала Евгения Маркова

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