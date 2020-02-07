Экономика
Газета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБК06 февраля в 16:01
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