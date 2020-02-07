Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.

с чего всё началось

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Киберспорт Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story 1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.

Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.

Общество В 42 департаментах Франции объявили «оранжевый» уровень метеоугрозы Предпоследний по рангу «оранжевый» уровень погодной опасности из-за приближения шторма «Кира» объявила в 42 департаментах Франции метеорологическая служба республики, 9 февраля сообщается на ее странице в Twitter.

Футбол Сергей Семак: «Победа над ЦСКА подняла настроение» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в товарищеском матче и подвел итоги испанского сбора перед возвращением в Санкт-Петербург.