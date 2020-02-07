Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07 февраля в 07:25

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Киберспорт

Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story

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Общество

В 42 департаментах Франции объявили «оранжевый» уровень метеоугрозы

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Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

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РИА Новости 12:10
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

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Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар»

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Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Авто

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Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту.
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Кино

Фильм «Джокер» номинировали на «Золотую малину»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в товарищеском матче и подвел итоги испанского сбора перед возвращением в Санкт-Петербург.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

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Шоу-бизнес

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Пятый канал вчера в 08:49
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Желающие провести День влюблённых в мрачных перестрелках и в компании с не вполне живым Роном Перлманом (Ron Perlman) вскоре получат такую возможность.
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Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

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Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

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Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
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Армия и оружие

Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров

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