Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

В 2010 – 2013 годах Владлена Мишустина получала доходы от траста UFG и задекларировала его в размере $11,55 млн совокупно за четыре года.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известиявчера в 10:24

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17

Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

Интерфаксвчера в 02:18

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБКвчера в 02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ruвчера в 06:56
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Общество

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Мой Брянск 06 февраля в 10:33
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Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
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Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

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Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Технологии

Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7

Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол

Смолов рассказал об отличиях между чемпионатами Испании и России

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Футбол

Форвард «Арсенала» Тудорие отдан в аренду в румынский «Волунтари»

Нападающий тульского «Арсенала» Александру Тудорие продолжит карьеру в румынском «Волунтари».
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Общество

В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
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Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
ТАСС 06 февраля в 07:27
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Валиева передала привет Лью. И превзошла Медведеву, Загитову и Трусову

В 2015 году было 205,05 балла у Евгении Медведевой. Через год — 210,04 у Полины Цурской. В 2017-м Алина Загитова набрала уже 216,82.
Спорт-Экспресс вчера в 18:29
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
ГЛАС.RU 06 февраля в 01:53
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Гражданин США скончался в китайском Ухане от вызванной новым видом коронавируса пневмонии, став первым американцем, не сумевшим победить болезнь.
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Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Экономика

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников

Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
РИА Новости вчера в 23:06
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Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

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Персонажи «Друзей» снова соберутся вместе

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Российская газета вчера в 07:26
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

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Известия вчера в 06:18
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
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Футбол

Байер – Боруссия Дортмунд: будут голы и гости не проиграют

Эксперт сайта Legalbet Валерий Непомнящий предлагает две ставки на матч немецкой Бундеслиги.
Legalbet 05 февраля в 09:25
Экономика

Счетная палата усомнилась в прогнозе Минэкономразвития России

Министерство экономического развития уточнило в конце января прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 – 2022 годы, в котором рост ВВП России по базовому сценарию на 2020 год с сентябрьских 1,7% вырос до 1,9%.
Красная весна 02:54
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