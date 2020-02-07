Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК16:01

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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

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РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

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Страсти по трасту Мишустина: откуда капиталы у семьи премьера

Московский Комсомолец17:01

РБК узнал размер заработка премьер-министра Мишустина до прихода в правительство

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Мишустину дали характеристику

Lenta.ru19:45

Управляющий партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина

РБК16:01

В UFG рассказали об отсутствии конфликта интересов Мишустина и компании

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