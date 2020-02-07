Экономика
Газета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
Читать в источнике
Оценить464
с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБК16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Кино
Фильм «Текст» станет мини-сериалом
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Армия и оружие
Новый российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Новый российский танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел государственные испытания.
Политика
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает компаниям, в том числе российской "Роснефти", санкциями за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Общество
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Общество
Польша отказалась от российского угля
Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду
Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Здоровье
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей
На конец 2018 года в России были незакрытыми около 50 тыс. вакансий врачей и еще около 50 тыс. вакансий среднего медицинского персонала, свидетельствуют данные исследования Росстата, которые служба предоставила по запросу РБК (исследование проводилось в октябре 2018 года).
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Технологии
Интернет-технологии в России хотят отдать под госконтроль
В тексте документа говорится о развитии платформы по сбору «цифрового следа» пользователей сети под непосредственным контролем государства, системы рекомендаций контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерной графики, редактирования фото и видео, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), а также отечественных браузеров, мессенджеров и мобильной операционной системы (ОС).
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Наука
Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Магомеду Исмаилову
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Интернет
Google выпустила обновления к 15-летию мобильных карт
Разработчики корпорации создали обновления к своему приложению Google Карты.
Космос
Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура
Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Политика
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте
Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Экономика
Туристические комплексы на 5 млрд руб. планируют построить инвесторы в особой экономической зоне в Бурятии
Второй инвестор - корейская компания GEO GROUP - намерена привлечь 4,1 млрд рублей инвестиций.
Наука
Найден ускоритель восстановления мозга после инсульта
Изучая механизмы восстановления мозга после инсульта, ученые из Техасского медицинского центра (США) обнаружили ускоритель этого процесса.