Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUMвчера в 07:25

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ruвчера в 06:56

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБКвчера в 02:55

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известиявчера в 10:24

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
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Российские хоккеисты пропустили пять шайб в матче Евротура со Швецией

В матче второго тура Шведских хоккейных игр сборная России на льду "Эрикссон Глоб-Арены" в Стокгольме проиграла команде Швеции со счетом 2:5. Для россиян это поражение стало вторым в рамках третьего этапа Евротура.
Вести.Ru 12:50
Армия и оружие

Огневая мощь танка «Армата» превосходит все аналоги, заявили на УВЗ

Разработка новой пушки для перспективного российского танка Т-14 "Армата" уже завершена, рассказал РИА Новости в ходе выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель концерна Уралвагонзавод (входит в "Ростех") — предприятия — разработчика боевой машины.
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Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Гаджеты

В РФ стартуют продажи Huawei Mate 30 Pro и лавандового Huawei P30 Pro

Стоимость нового варианта Huawei P30 Pro составляет 59 990 рублей.
Astera вчера в 10:23
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В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

РИА Новости 09:08
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон приступил к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН, сообщил 9 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов.
Известия 18:58
Происшествия

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и 33 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда.
ТАСС 19:36
Кино

Сборы «Хищных птиц» на премьере оказались ниже ожидаемых

Газета.Ru 14:22
Происшествия

Что известно о массовой драке в Казахстане, где погибли 8 человек

По данным полиции, которой со временем удалось пресечь драку, ее жертвами стали восемь человек.
РЕН ТВ 04:00
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Экономика

Жертвы будущей реформы — почему украинским пенсионерам не на что рассчитывать

На днях представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ) выступили с громким заявлением, в котором подчеркнули, что уже через 10-15 лет у украинского государства не останется денег для бесперебойных выплат ежемесячного содержания престарелым гражданам, находящихся на заслуженном отдыхе.
ФАН 12:54
Космос

SpaceX хочет сдавать свои ракеты в аренду от $1 млн

Портал Поиск 06 февраля в 08:01
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин заснял Валерию в домашнем халате и без макияжа

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Жена украинского футболистка Николая Морозюка Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в нижнем белье и рискует оказаться за решеткой.
Российский Диалог 10:34
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Pravda.Ru 05:41
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Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

Позднее стало известно, что Плаксина, дочь российской исполнительницы Любови Успенской, покинула Россию после скандала со звездной матерью.
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Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
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Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
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Кино

Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину»

REGNUM 03:47
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
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Глава МИД Дании посетил район ООС в Донбассе

Датская делегация во главе с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом посетила район проведения Операции объединенных сил (ООС).
ФАН 09:20
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Компанию «Сухой» возглавил гендиректор «МиГа» Илья Тарасенко

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Врач Мазо сообщила о пагубном влиянии курения на психическое здоровье

Курение может оказывать пагубное влияние на психическое здоровье человека, заявила руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо.
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Происшествия

Три человека погибли в аварии с грузовиком в Воронежской области

Три человека погибли и ещё пять получили ранения в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости вчера в 07:09
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В Росстате назвали регионы с наибольшим дефицитом врачей

В России в конце 2018 года наблюдалась нехватка около 50 тысяч врачей и столько же сотрудников медицинского персонала.
Мой Брянск 06 февраля в 00:17
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