Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия10:24

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru06:56

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомостивчера в 18:34

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

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Lenta.ruвчера в 19:45

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

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РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАССвчера в 17:17
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Газета.Ru 01:42
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Минздрав готовится к распространению коронавируса в РФ

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, федеральный Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.
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News.ru 11:29
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
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Почему пыталась покончить с собой гимнастка Александра Солдатова

Чемпионка мира по художественной гимнастики Александра Солдатова госпитализирована после попытки суицида.
Комсомольская правда вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман

О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
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Здоровье

Где пройти бесплатный онкоскрининг в Москве в феврале

Приемы пройдут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля.
РИАМО 05 февраля в 02:42
Происшествия

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Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
РБК 08:56
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

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Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Общество

Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

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Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
Интерфакс 12:30
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Шоу-бизнес

Русская вдова нигерийского принца отправилась в Африку за наследством

Экспресс газета 13:20
Общество

Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный

В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
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Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от сахара

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Твой Континент 01:16
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
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Авто

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Российская ведущая и блогер Ида Галич впервые стала мамой. Об этом она сообщила в инстаграме. У них с мужем Аланом родился сын.
РИА Новости 08:56
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Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.
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Группа японских ученых показала, что повышенный уровень в крови антраниловой кислоты — важного метаболита (промежуточного продукта) кинуренинового пути — может служить маркером для выявления людей, которые подвержены риску развития большого депрессивного расстройства.
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Американцев восхитила эвакуация граждан РФ из Уханя

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Ракета «Союз» со спутниками OneWeb успешно стартовала с Байконура

Ночью 7 февраля с космодрома Байконур была успешно запущена ракета «Союз-2.1б» со спутниками связи британской компании One Web.
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РБК вчера в 17:31
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Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен

Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
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