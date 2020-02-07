Экономика
Газета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
Читать в источнике
Оценить2456
с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБК06 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде
Здоровье
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Футбол
Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Общество
«Арктика» охромела на правый двигатель
Гаджеты
Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
Происшествия
У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус
«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Гаджеты
Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»
Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Происшествия
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Происшествия
Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье
Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Общество
МВД усилило защиту справок о судимости от подделок
Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»
Мосгорсуд в понедельник, 10 февраля, вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника во время стрельбы на предприятии.
Футбол
Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.
Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Здоровье
В школах Саратова на неделю продлили карантин из-за ОРВИ
Все школы Саратова были закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января до 4 февраля, затем карантин был продлен по 11 февраля включительно.
Политика
Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Спорт
В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта
В Норвегии высказались о проблемах с допингом в российском лыжном спорте. Соответствующая статья представлена в издании Dagbladet.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского
В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
Гаджеты
Стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456 в России
Авто
Первые кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России
Кроссовер Geely Coolray уже «добрался» до автосалонов китайского бренда в России.
Авто
Названы конкуренты Kia Seltos в России
Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.