Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07 февраля в 07:25

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

РИА Новости 06:42
Здоровье

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
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Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Футбол

Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что лондонский "Тоттенхэм Хотспур" был заинтересован в его приобретении.
Газета.Ru вчера в 09:30
Общество

«Арктика» охромела на правый двигатель

Коммерсантъ вчера в 17:21
Гаджеты

Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) продолжает делиться подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10, который будет представлен на этой неделе.
iXBT.com 01:30
Происшествия

У находящегося на лайнере в Японии украинца обнаружили коронавирус

«Есть один инфицированный гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, который стоит на рейде у берегов Японии», — приводит УНИАН заявление директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
RT на русском вчера в 13:59
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК вчера в 04:17
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Гаджеты

Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
News.ru 06:35
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Происшествия

Уголовное дело по «Свидетелям Иеговы» расследуют в Забайкалье

Уголовное дело по признакам организации деятельности запрещенной судом организации «Свидетели Иеговы» возбуждено в Забайкалье.
Московский Комсомолец Чита 06:01
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Общество

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Известия 06:35
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
Происшествия

Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»

Мосгорсуд в понедельник, 10 февраля, вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника во время стрельбы на предприятии.
Известия 02:37
Футбол

Семак заявил о высокой трансферной стоимости российских футболистов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на высокую трансферную стоимость отечественных футболистов.
RT на русском 06:14
Культура

Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
Здоровье

В школах Саратова на неделю продлили карантин из-за ОРВИ

Все школы Саратова были закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января до 4 февраля, затем карантин был продлен по 11 февраля включительно.
ТАСС 06:41
Политика

Песков не увидел в отмене приказа об ученых ревизию решений Медведева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отмену приказа Минобрнауки, который вводил ограничения на контакты российских ученых с зарубежными коллегами.
РБК 05:42
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Спорт

В Норвегии рассказали об уничтожении российского лыжного спорта

В Норвегии высказались о проблемах с допингом в российском лыжном спорте. Соответствующая статья представлена в издании Dagbladet.
Lenta.ru 06:33
Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от Данилы Козловского

В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского.
REGNUM 06:02
Гаджеты

Стартовали продажи ударопрочной «раскладушки» Panasonic TU456 в России

ToDay News Ufa вчера в 02:28
Авто

Первые кроссоверы Geely Coolray добрались до дилеров в России

Кроссовер Geely Coolray уже «добрался» до автосалонов китайского бренда в России.
Car.ru 05:54
Авто

Названы конкуренты Kia Seltos в России

Как сообщает NJCar.ru со ссылкой на представителей группы компаний «Прагматика», главными конкурентами новинки можно считать Hyundai Creta и Skoda Karoq, при этом отмечается, что у Kia есть преимущество – у новой модели более вместительный багажник, в сравнении – на 66 литров больше, чем у Creta и на 104 литра больше, чем у упомянутой Karoq.
АБН вчера в 16:46
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