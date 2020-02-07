Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Доходы траста Мишустина от инвесткомпании UFG составили $33,5 млн за пять лет

Коммерсантъ06 февраля в 18:49

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Кино

«Джокер» получил первый «Оскар-2020»

Фильм "Джокер", а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в номинации лучший саундтрек.
Газета.Ru вчера в 22:51
Политика

Bloomberg узнал о расчете Путина на успехи Мишустина до выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина сумеет обеспечить скорый — пусть даже и временный — подъем экономики страны, которого будет достаточно для повышения уровня жизни населения, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к кабмину источники.
РБК 04:55
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Lenta.ru 02:53
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС 03:30
Гаджеты

В продажу поступил 8-ядерный процессор Intel CC150

Goroday.ru 02:48
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Биатлон

Драчёв назвал причины неудач сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о причинах неудовлетворительных результатов национальной сборной на этапах Кубка мира.
News.ru 04:21
Экономика

Магазины смогут подключаться к системе платежей ЦБ без участия банков

Магазины смогут проводить оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) без участия банков.
Коммерсантъ 02:02
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап

Мерфи заявил, что не будет злоупотреблять щедростью автопроизводителя и не закажет себе дорогостоящих опций.
Letnews.ru 02:05
Шоу-бизнес

Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами

Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Культуромания вчера в 08:26
Общество

Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Ведомости 02:51
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
RT на русском 04:55
Политика

Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков

Ушедшее в отставку правительство под руководством Дмитрия Медведева проделало большую работу, нынешний кабмин не начинает "с чистого листа", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:16
Авто

Появились изображения нового Volkswagen Polo для России

На основании известной информации и официальных изображений дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовил рендеры.
Tvoe-avto.com вчера в 08:04
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Экономика

«Нафтогаз» готовит новые иски против России и «Газпрома»

НАК "Нафтогаз Украины" готовит новые иски против "Газпрома" и России, сообщил исполнительный директор украинский компании Юрий Витренко.
Вести.Ru 05:22
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Спорт

Гимнастка Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru вчера в 04:51
Гаджеты

Samsung планирует продать 2,5 млн смартфонов Galaxy Z Flip

По сообщениям сетевых источников, компания рассчитывает реализовать 2,5 млн экземпляров этой модели в текущем году.
3DNews 04:10
Экономика

Fitch сохранило рейтинг России на уровне ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.
BFM.ru 08 февраля в 03:19
Гаджеты

Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном прошла краш-тест

Motorola Razr 2019, как и любой смартфон с гибким экраном, вызвал у пользователей немало вопросов относительно своей прочности.
Ferra вчера в 07:06
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия

В Крыму женщину подозревают в убийстве 7-летнего сына

Установлено, что 40-летняя местная жительница утром забрала ребёнка у бывшего мужа, с которым мальчик проживал после расставания родителей, и должна была вернуть вечером.
Вести.Севастополь вчера в 04:31
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