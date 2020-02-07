Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

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Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Доходы траста Мишустина от инвесткомпании UFG составили $33,5 млн за пять лет

Коммерсантъ06 февраля в 18:49

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56
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Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

Газета.Ru вчера в 22:32
Экономика

Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами

Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Вести.Ru 02:41
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Космос

Российский центр начал подготовку четырёх астронавтов Индии

Четыре индийских астронавта приступили к обучению в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.
REGNUM 05:19
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
ТАСС 05:17
Игры

THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games

Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
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Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
Происшествия

Спасатели сняли со льдины в Финском заливе 25 рыбаков

Петербургские спасатели сняли со льдины в Финском заливе группу любителей зимней рыбалки из 25 человек, которые вышли на лёд вопреки действующему запрету.
REGNUM 05:09
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

«Предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент России этот вопрос с украинским коллегой и есть ли кандидатуры на данный пост.
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Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Экономика

Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.
МедиаКорСеть 05:11
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
Lenta.ru 02:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.
RT на русском вчера в 13:44
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
РБК 05:27
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Завтра в рамках турнира встретятся московский «Локомотив» и «Ростов», но догнать "Спартак" они уже не смогут.
Московский Комсомолец 08 февраля в 08:03
Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Коммерсантъ 03:39
Политика

Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
ФАН вчера в 17:48
Здоровье

Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга

Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Известия 05:18
Происшествия

Россиянка и ее сын умерли с разницей в несколько часов из-за скорой

Жительница городка Нефтяников в Омске умерла через несколько часов после сына из-за того, что скорая помощь слишком долго ехала на вызов.
Lenta.ru 03:05
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Общество

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 17:10
Происшествия

В Екатеринбурге осудили мужчину, который хотел взорвать знакомую

Европейско-Азиатские новости 03:05
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
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