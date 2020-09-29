РБК: Васильев может покинуть пост главы Дагестана до думских выборов
Махачкала, 29 сентября 2020, 09:08 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть пост руководителя региона. Отставка может произойти до думских выборов 2021 года, пишет РБК. По данным источников издания, претензий со стороны администрации президента России к Васильеву нет.В источнике
С чего всё началось
В Кремле обсудили отставку главы Дагестана
Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
РБК00:00
Подробнее о событии