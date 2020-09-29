Реальное время 21

Махачкала, 29 сентября 2020, 09:08 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть пост руководителя региона. Отставка может произойти до думских выборов 2021 года, пишет РБК. По данным источников издания, претензий со стороны администрации президента России к Васильеву нет.