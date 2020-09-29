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РБК: Васильев может покинуть пост главы Дагестана до думских выборов

Махачкала, 29 сентября 2020, 09:08 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть пост руководителя региона. Отставка может произойти до думских выборов 2021 года, пишет РБК. По данным источников издания, претензий со стороны администрации президента России к Васильеву нет.В источнике
С чего всё началось
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В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

Почему может уйти Васильев Глава Дагестана Владимир Васильев может досрочно покинуть свой пост, сообщили РБК два собеседника, близких к руководству региона, и подтвердил источник, близкий к Кремлю.
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РБК: Владимир Васильев уходит. Претензий у Кремля нет. Ожидают Сергея Меликова

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РБК: Васильев может уйти с поста главы Дагестана до думских выборов

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В Кремле обсудили отставку Владимира Васильева: РБК

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Обвиняемый в убийстве девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса "Уктус" в Екатеринбурге в августе 2018 года.
Газета.Ru05:07
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Путину пожаловались на перебои с важнейшими лекарствами

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Орбитальный телескоп CHEOPS протестировали на сверхгорячей экзопланете

По словам одного из авторов опубликованной статьи — старшего научного сотрудника Женевского университета (Швейцария) Моники Лендл, наблюдения показали, что температуры на расположенной на расстоянии 322 световых года от Земли планете WASP-189b приближаются к отметке в 3,2 тыс. °С, что позволяет отнести ее к категории сверхгорячих юпитеров.
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфаксвчера в 06:48
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Меркель призвала Пашиняна и Алиева к немедленным переговорам

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвала обе стороны к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и началу переговоров.
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