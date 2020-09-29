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Коммерсантъ
Коммерсантъ

РБК: Васильев может уйти с поста главы Дагестана до думских выборов

Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти с должности до выборов в Госдуму 2021 года, сообщили источники РБК. По их информации, это связано с возрастом и здоровьем главы региона. Господину Васильеву 71 год, он возглавил Дагестан в октябре 2017 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

В Кремле рассматривается возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, с тем чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уточнил один из источников РБК. РБК направил запрос в пресс-службу главы республики.
РБК00:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Глава Дагестана Владимир Васильев, по данным РБК, может уйти в отставку до думских выборов

Эхо Москвы02:14
Lenta.ru

Стало известно о возможной отставке главы Дагестана

Lenta.ru02:07
РБК

В Кремле обсудили отставку главы Дагестана

РБК00:00
URA.Ru

РБК: в Кремле обсуждают отставку главы важного региона РФ

URA.Ru01:02
Коммерсантъ

РБК: Васильев может уйти с поста главы Дагестана до думских выборов

Коммерсантъ00:54
Московский Комсомолец

СМИ: В Кремле обсуждают отставку главы Дагестана и новых кандидатов

Московский Комсомолец00:39
Черновик

В Кремле обсудили отставку Владимира Васильева: РБК

Черновик01:11

Городскую больницу №25 оштрафовали за перегруз больными коронавирусом

Несколько месяцев назад сотрудники Роспотребнадзора решили провести в медицинском учреждении проверки и обнаружили, что в больнице №25 количество больных COVID–19, а также пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию превышало допустимую норму.
Городскую больницу №25 оштрафовали за перегруз больными коронавирусом
Сибкрай.ru01:56
5

В Новосибирской области была убита супруга главврача районной больницы

Согласно информации от Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в воскресенье, 27 сентября супруг обнаружил в квартире в жилмассиве «Набережный» тело 55-летней жены со следами насильственной смерти.
Kursk.com27 сентября в 15:02
71

Экс-министр обороны Украины заявил об упущенном шансе с Крымом

Кузьмук заверил, что неудачи тогдашнее руководство военного ведомства решило списать на неготовность армии, а после упущенного «шанса» сохранить Крым власти якобы начали плодить мифы и обвинять предшественников.
Известия19:30
65

Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.
ФАНвчера в 13:36
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Режиссер комедии о поколении 30-летних:«Мы честно говорим, что не самые успешные, но хотим добра»

Другая важная аудитория — старшее поколение, представители которого, посмотрев наш фильм, говорят: «Теперь мы понимаем своих детей, какие они, что у них в головах происходит».
Тайга.инфовчера в 04:52

КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан

КС изучит право губернаторов ограничивать передвижения граждан Конституционный суд (КС) РФ принял к рассмотрению первую в своем роде жалобу на незаконность действий губернаторов, ограничивавших передвижение граждан указами в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъвчера в 15:14
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM27 сентября в 01:29
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