Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти с должности до выборов в Госдуму 2021 года, сообщили источники РБК. По их информации, это связано с возрастом и здоровьем главы региона. Господину Васильеву 71 год, он возглавил Дагестан в октябре 2017 года.

С чего всё началось В Кремле обсудили отставку главы Дагестана В Кремле рассматривается возможность замены главы Дагестана до думских выборов 2021 года, с тем чтобы кампания в нижнюю палату парламента прошла под руководством нового человека, уточнил один из источников РБК. РБК направил запрос в пресс-службу главы республики. РБК 00:00