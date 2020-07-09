Общество

РБКРБКВице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. По его словам, этот налог не позволяет в полной мере раскрыть потенциал разработчикам мобильных приложений, передает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Одновременно 9 июля в своем Telegram-канале основатель сервиса Павел Дуров опубликовал
 статью, в которой также пожаловался на необходимость разработчиков выплачивать 30% дохода Apple и Google.
РБК11:47

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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой Ордой

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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

РБК11:47
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МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
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