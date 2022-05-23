Политика возвратов не менялась, компания тестирует с 2020 года разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил представитель Wildberries.
Укрепление рубля и высокие цены на нефть временно сдерживают инфляцию, но доминирование нефтегазового сектора при сильном рубле может быть опасно «голландской болезнью», считает доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко, передает РБК.