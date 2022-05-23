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РБК: Wildberries ввел массовые 100-рублевые штрафы за возврат товара

Российский маркетплейс Wildberries ввел массовые штрафы за возврат товара, пишет РБК со ссылкой на обсуждения пользователей в сообществе Wildberries во «Вконтакте».
Lenta.ru
Политика возвратов не менялась, компания тестирует с 2020 года разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил представитель Wildberries.
РБК
В Роспотребнадзоре разъясняли, что платный возврат правомерен в тех случаях, когда речь идет о качественном товаре.
Lenta.ru
Руководители онлайн-площадки ранее сообщали, что тестируют программу по оплате возврата для примерно 5% пользователей, которые отказываются от покупок в 90% случаев.
ФАН

Подробнее о событии

Пользователи сообщили о введенных Wildberries массовых штрафах за отказ от товара
РБК12:13
РБК: Wildberries ввел массовые 100-рублевые штрафы за возврат товара
Lenta.ru12:51
Wildberries теперь взимает 100 рублей за отказ от товара со всех покупателей
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Клиенты Wildberries сообщили о массовых штрафах за отказ от товаров
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