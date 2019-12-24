Общество

РБКРБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

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Юрист перечислил риски заемщиков из-за оценки их платежеспособности «Яндексом»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
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32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.
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Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
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За празднование Рождества 25 декабря чаще выступают обеспеченные украинцы и жители страны среднего и старшего возраста.
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В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur

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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Шойгу: НАТО хочет разместить возле России запрещенные ДРСМД ракеты

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