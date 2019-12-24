Общество
РБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Спорт
Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) согласился с решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.
Общество
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Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
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Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
Экономика
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий и снижение налогов для малого бизнеса для развития предпринимательства в РФ.
Футбол
«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба
32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.
Фигурное катание
Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию
Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Армия и оружие
Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»
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Общество
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За празднование Рождества 25 декабря чаще выступают обеспеченные украинцы и жители страны среднего и старшего возраста.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Политика
На границе России и Азербайджана открыли новый мост
Сегодня, 24 декабря, в Магарамкентском районе торжественно открыли мост через реку Самур на границе России и Азербайджана.
Авто
В России отзывают почти 80 тысяч Renault Kaptur
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Армия и оружие
Шойгу: потребность в солдатах-срочниках в России снизилась
Министр обороны России заявил о снижении потребности в призыве граждан на военную службу.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
Шойгу: НАТО хочет разместить возле России запрещенные ДРСМД ракеты
В ходе коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о возросшей активности НАТО - потенциально против России.
Политика
Лукашенко хочет от России газовых компенсаций за Чернобыль
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России, как правопреемницы Советского Союза, помочь соседней стране, пострадавшей в 1986 году от катастрофы на ЧАЭС.