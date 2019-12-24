Общество
Газета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян
Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро. О новом проекте российского интернет-гиганта сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников на рынке.
Читать в источнике
Оценить300
с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для России.
Армия и оружие
Шойгу заявил о завершении развертывания боевых лазеров «Пересвет»
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о том, что развертывание боевых лазеров «Пересвет» завершено, они состоят на дежурстве в пяти ракетных дивизиях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Политика
Киев упростил посещение Крыма для детей
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для учащихся в украинских школах детей от 14 до 16 лет, сообщил премьер Алексей Гончарук.
Политика
Лукашенко назвал планы размещения российской базы в Белоруссии «болтовней» Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тема открытия российской базы ВВС в республике была «болтовней» Москвы.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Общество
Васильева призвала родителей говорить с детьми о сексе
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что родители в первую очередь, а не учителя, должны заниматься сексуальным просвещением детей.
Политика
Путин подчеркнул важность присутствия России в сирийском Тартусе
Присутствие российских вооруженных сил в сирийском порту Тартус и на аэродроме Хмеймим является гарантией мира и стабильности в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Политика
Зеленский подписал закон о «перезапуске» ГБР Украины
Президент Украины Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Экономика
Якушев оценил объемы ввода жилья в 2019 году
По итогам 2019 года в России планируется ввести около 80 млн кв. м жилья, рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Общество
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Общество
Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии
Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе, - сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Песков отказался комментировать конфликт в СПЧ из-за Беслана
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщения о конфликте в СПЧ, который произошел между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета Валерием Фадеевым.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Москве начали проверку судов и вокзалов из‑за угроз взрывов
В понедельник в Москве эвакуировали 15 районных судов, в них поступили сообщения о минировании, также проверяются вокзалы, сообщает ТАСС.
Происшествия
Адвокат Шамсутдинова сообщил о его отправке в Москву на экспертизу
Обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова этапируют в Москву для психолого-психиатрической экспертизы.