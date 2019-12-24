Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
Читать в источнике
Комментировать195
с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

«Яндекс» запустил проект по оценке кредитоспособности россиян

RT на русском02:06

Состоятельность россиян оценят по-новому

Lenta.ru00:54

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

РБК: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

РИА Новости01:51

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Интерфакс 01:42
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57, летчик выжил

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
RT на русском 01:33
Общество

МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию в зонах ЧС

После наводнения в Амурской области летом 2019 года МЧС предложило изменить законодательство и сделать эвакуацию в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС) обязательной.
РБК 02:04
Политика

Сенаторы США установили условия снятия с России санкций

Санкции против России вводятся по двум причинам: за вмешательство во внутреннюю политику США и за агрессию против Украины.
News.ru вчера в 06:04
Политика

Джулиани заявил, что за назначением послов США на Украине стоял Сорос

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что за назначением четырех послов США на Украине, в том числе Мари Йованович, стоял миллиардер Джордж Сорос.
Газета.Ru 02:43
Авто

Renault отзывает более почти 80 тысяч кроссоверов Kaptur

Французская компания Renault отзывает в России 78 461 кроссоверов Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 03:51
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Кино

В кинопрокат 1 января выйдет фильм «Вторжение» Федора Бондарчука

Профиль 22 декабря в 09:30
Футбол

Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью поделился мнением о красной карточке, которую получил нападающий команды Сон Хын Мин в матче с "Челси" (0:2).
Чемпионат 02:17
Хоккей

Ничушкин забил гол лицом и оформил хет-трик Горди Хоу

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин стал второй звездой матча против "Вегаса", в котором его команда победила 7:3. На счету россиянина хет-трик Горди Хоу - гол, передача и драка.
Российская газета 02:12
Политика

Компартия Чехии потребовала отставки главы МИД за потакание нацизму в ООН

Уйти в отставку за отказ поддержать в ООН Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма призвал главу МИД Чехии Томаша Петржичека председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ), первый вице-спикер Палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип.
REGNUM вчера в 19:08
Политика

Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от Черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
RT на русском вчера в 17:06
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Кино

Кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года

ТАСС 02:21
Футбол

Денис Попович может вернуться в РПЛ

Ромео Филипович, агент полузащитника «Цюриха» Дениса Поповича, рассказал о будущем своего клиента.
Sport24.ru 01:57
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 22 декабря в 17:38
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 04:19
Биатлон

Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Чемпионат 02:14
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru вчера в 02:00
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
Общество

В России с 2020 года изменят правила сдачи экзамена на права

Ещё одна «порция» изменений в правилах проведения экзамена на водительские права начнёт действовать с 1 октября 2020 года.
REGNUM 01:35
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 вчера в 08:40
Наука

Швейцарские ученые придумали систему, которая может на 90% снизить выбросы грузовиков

Выбросы углекислого газа от грузовиков составляют в Европе 40% всех выбросов транспортного сектора, который поставляет в воздух значительную часть всего объема CO2.
Росбалт вчера в 19:40
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Финансы

«Сургутнефтегаз» переписал исторический максимум

Акции "Сургутнефтегаза" в понедельник переписали свой исторический максимум, достигнутый в 2006 году.
Finam.Ru вчера в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное