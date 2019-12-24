Общество
Газета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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