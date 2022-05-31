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РБК: аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах

Владельцы аэропортов обратились к властям за разрешением открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров внутренних рейсов.
РБК
Во многих странах магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid), напоминает Ванцев.
РБК
Источник РБК, близкий к правительству РФ, сообщил, что на данный момент вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы.
ТАСС
В пояснительной записке к проекту отмечается, что во всех странах союза, кроме России, уже разрешена продажа товаров в точках беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из одного союзного государства в другое.
РБК

Подробнее о событии

РБК: российские аэропорты попросили разрешить duty free для пассажиров внутренних рейсов
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