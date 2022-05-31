В пояснительной записке к проекту отмечается, что во всех странах союза, кроме России, уже разрешена продажа товаров в точках беспошлинной торговли физлицам, выезжающим из одного союзного государства в другое.
Читатели издания The American Conservative отреагировали на статью колумниста Рода Дрейера, в которой он пытается выяснить, какова на самом деле натура Владимира Зеленского, которого многие западные СМИ окрестили "героем".
Новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.