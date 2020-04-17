Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.

с чего всё началось

Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.

Футбол Широков встал на защиту чемпионата Беларуси Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.

Фигурное катание Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 8

Здоровье Путин объявил об открытии инфекционной больницы в Новой Москве Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство быстровозводимой больницы в Новой Москве 10 марта 2020 года, а 19 марта строители приступили к возведению лечебного блока медцентра. 1

Наука Построена модель возникновения и распространения ступеней молнии Ученые из Института прикладной физики РАН впервые смогли построить детальную модель возникновения не видимых невооруженным глазом ступеней и ветвлений молнии.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,4K

Общество В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом 12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек. 2

Общество Эксперт: Пандемия превратит США во второстепенную державу В финансовой истории США следующие 45 дней могут стать самым критическим периодом, который может превратить Соединенные Штаты во второстепенную державу. 26

Футбол «Спартак» не планирует выкупать Шюррле Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .

Общество В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов. 9

Шоу-бизнес Актриса Евгения Уралова умерла в Израиле В последнее время актриса проходила лечение от тяжелой болезни в Израиле и умерла в больнице. 5

Энергетика Нефть WTI рухнула до $17 за баррель Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель. 35

Футбол Тренер «Сельты» назвал ошибкой отъезд Смолова в Россию Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал отъезд российского нападающего Федора Смолова и датского полузащитника Пионе Систо на родину из-за пандемии коронавируса.

Экономика Снижение ключевой ставки допустил ЦБ Еще в начале апреля Набиуллина заявляла, что текущая ключевая ставка повышаться не будет, но тогда представитель ЦБ не называла никаких конкретных сроков и цифр. 222

Политика Путин объяснил появление новых очагов коронавируса Президент России Владимир Путин объяснил, что новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей, пишет ТАСС. 7

Общество В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. 91