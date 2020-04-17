Экономика
ВедомостиРБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair
Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.
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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.РБК10:31
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