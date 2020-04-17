Экономика
ВедомостиРБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair
Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.
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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.РБК10:31
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Эксперт рассказал, как оптимизировать семейный бюджет
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ТАСС вчера в 23:05
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РИА Новости 12:31
Технологии
NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate
На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
3DNews 05:51
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Скончался актер из «Рэмбо» Брайан Деннехи
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об упрощенном получении российского гражданства для иностранцев.
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В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
Работающим пенсионерам продлили особый порядок выдачи больничных
В России работающие пенсионеры на карантине смогут дистанционно получить больничный до 30 апреля.
Парламентская газета 13:10
Политика
Подразделения Черноморского флота из Крыма перебрасываются в Абхазию
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Происшествия
Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест
В Пресненском райсуде ГСУ СКР ходатайствовало об избрании известному адвокату, страдающему целым рядом хронических заболеваний, в том числе диабетом, меры пресечения в виде домашнего ареста в загородном доме.
Коммерсантъ 10:45
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В Петербурге 137 медработников доставили в больницу из-за коронавируса
Всего в учреждении проверяют на коронавирус 405 пациентов, из которых 137 – медики.
ФедералПресс 12:39
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Россияне предпочитают занимать деньги у родственников и друзей
Сегодня, 17 апреля 2020 года, стало известно, что россияне чаще занимают деньги у родственников и друзей, чем в кредитных организациях.
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«Спартак» не планирует выкупать Шюррле
Московский "Спартак" не планирует выкупать игрока дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле, сообщает Bild .
Газета.Ru 13:24
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Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане
Как сообщает ToDay News Ufa, власти Уханя (эпицентра распространения коронавирусной инфекции) пересчитали данные о числе зараженных и погибших от коронавируса.
ToDay News Ufa 00:39
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан заразился коронавирусом.
Lenta.ru 13:34
Здоровье
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса
Для выработки коллективного иммунитета Британии может потребоваться 8–10 волн эпидемии коронавируса Бывший директор Департамента ВОЗ по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков Энтони Костельо заявил, что карантинные меры сами по себе не помогают борьбе с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 11:47
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Средний возраст жертв коронавируса в Коммунарке составил около 68 лет
Средний возраст пациентов больницы в Коммунарке, скончавшихся после заражения коронавирусом нового типа, составил около 68 лет.
Газета.Ru 13:22