Экономика
ВедомостиРБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair
Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.
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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.РБКвчера в 10:31
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РБК: Банк «Россия» скупил долги авиакомпании Utair на сумму более 4 млрд рублей
Фонтанка.Рувчера в 12:40
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В Прикамье выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 18 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Пермском крае за прошедшие сутки, на 18 апреля, выявлено еще 26 зараженных коронавирусом.
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Воробьев заявил о снижении роста случаев COVID-19 в Подмосковье
Рост выявленных случаев COVID-19 снижается в Подмосковье, заявил глава региона Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала "360".
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Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заняться чем-либо, в чем он разбирается лучше, нежели в диагностике коронавируса COVID-19.
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
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США расследуют происхождение коронавируса
США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
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В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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В Москве аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом
Власти Москвы аннулировали пропуска у сотен зараженных коронавирусом жителей столицы и проживающих с ними людей, которые обязаны соблюдать карантин.
Lenta.ru 07:31
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM вчера в 09:09
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ДНР обвинила Киев в затягивании согласования новых участков отвода сил
Как напомнила Никонорова, определить и согласовать новые участки отвода сил стороны должны были еще в декабре прошлого года после встречи в Париже лидеров «нормандской четверки».
Известия 07:54
Технологии
Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5
Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что до марта 2021 года японская компания произведет меньше приставок, чем в аналогичный период старта продаж PlayStation 4. В Bloomberg уточняют, что в Sony пересмотрели производственные планы по причине высокой цены на комплектующие, которые были заявлены в консоли нового поколения.
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Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
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РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники и лето
В общей сложности, «Российские железные дороги» отменяют 129 дополнительных поездов на лето и майские праздники.
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
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Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху
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Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
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В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
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Актриса Мерьем Узерли разместила фото с подросшей дочерью
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У санитара Покровской больницы подтвердился коронавирус
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Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
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В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусом
Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 79 регионах.
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Армия и оружие
В Черном море прошли боевые учения российских кораблей
Боевые учения провели российские фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» в Черном море.
ИА Красная Весна вчера в 02:11
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Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
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Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции
Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая.
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