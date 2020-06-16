Экономика

ТАССТАССРБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, рассказали РБК представители кредитных организаций. Сбербанк отказался от комментариев.
РБКвчера в 23:00

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Клиенты ряда российских банков пожаловались на проблемы с использованием системы быстрых платежей

Эхо Москвы01:32

ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП

Банки.ру03:23

Несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

ПРАЙМ02:44

РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

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Система быстрых платежей от ЦБ плохо работает с продуктами Сбербанка

Собеседник03:24

РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Российская газета 03:01
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером травмах в ДТП

ФАН вчера в 05:22
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Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
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Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС вчера в 13:12
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Политика

В Сеуле заявили о подрыве Пхеньяном межкорейского офиса связи

9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров.
RT на русском 03:18
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Происшествия

Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко

РИА Новости 04:24
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Армия и оружие

ЛАГ осудила военную операцию Турции в Ираке

Военная операция, которую Турция проводит на севере Ирака под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК), нарушает суверенитет Ирака и идет вразрез с нормами международного права, говорится в опубликованном в понедельник заявлении пресс-службы генерального секретариата Лиги арабских государств (ЛАГ).
РИА Новости вчера в 10:37
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Футбол

Сёмин рассказал подробности о запуске собственной линии одежды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился подробностями запуска собственной линии одежды.
RT на русском 03:35
Общество

Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков

Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже машин

Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
Quto.ru вчера в 12:31
Происшествия

Школьник обнаружил обезглавленное тело, купаясь в реке в Ленобласти

Одиннадцатиклассник обнаружил тело мужчины без головы, когда купался в реке Мге в Ленобласти.
РЕН ТВ 02:37
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
Ведомости 00:44
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина подвергла критике семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Шукшина похвалила вдову актера Сергея Бодрова, который трагически погиб около 20 лет назад.
RuNews24.ru 01:01
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Здоровье

На Ямале за сутки выявлено ещё 93 заражения коронавирусом

Салехард, 16 июня 2020, 11:11 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:11
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
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Здоровье

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодара, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
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Кино

Оскар Айзек сыграет в экранизации фантастического рассказа Ю Несбё

Студия Lionsgate взяла под крыло фантастический триллер «Лондон» (London), в основе которого — новый фантастический рассказ норвежского писателя Ю Несбё, известного главным образом благодаря циклу детективных романов об инспекторе Харри Холе.
Кinomania вчера в 19:10
Энергетика

WSJ: турецкие компании задолжали Газпрому порядка $2 млрд

Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать.
REGNUM вчера в 14:31
1,5K
Энергетика

«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину

В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
РБК 04:26
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Общество

В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян

Россия не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, считают в отечественной Ассоциации туроператоров.
РИА Новости вчера в 13:12
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Происшествия

За сутки в Кировской области умерли две женщины с коронавирусом

За последние сутки болезнь унесла жизни еще двух пациентов. Это 87-летняя жительница Кирова и 89-летняя жительница Нолинского района.
Вятка Областная 03:32
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Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

REGNUM 03:16
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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Фигуристка Туктамышева пожаловалась на то, что её часто критикуют за откровенные фотографии.
Discover24 03:43
Общество

Суд принял решение о сносе здания над станцией метро «Бажовская»

По решению суда земельный участок будет возвращен в муниципальную собственность, городские власти могут планировать его использование под строительство станции метро "Бажовская", – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Globalcity.info 03:42
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Общество

В России вылечилось почти 300 тысяч зараженных коронавирусом

Всего за время эпидемии выздоровели почти 300 тысяч больных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Lenta.ru 03:57
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Армия и оружие

Канада вернет на Украину своих военных инструкторов

Газета.Ru вчера в 04:26
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Авто

Новый седан Lexus IS прибавил в спортивности

С разгоном до 60 миль/ч (97 км/ч) IS 350 RWD справляется за 5,6 с, а IS 350 AWD — за 5,7. На модификации 350 основано исполнение F-Sport с уникальными бамперами и решёткой радиатора, спойлером, стандартными 19-дюймовыми шинами, спортивными сиденьями с новой доступной отделкой Circuit Red, оригинальными кожаным рулём с подогревом и системой Active Sound Control.
Драйв 03:40
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
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Общество

Минпросвещения сформулировало базовые ценности воспитания в РФ

Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал депутатам Госдумы базовые ценности, которые должна прививать новая федеральная программа воспитания.
Российская газета 04:30
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