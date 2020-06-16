Экономика
ТАССРБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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с чего всё началось
Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, рассказали РБК представители кредитных организаций. Сбербанк отказался от комментариев.РБКвчера в 23:00
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В Сеуле заявили о подрыве Пхеньяном межкорейского офиса связи
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Военная операция, которую Турция проводит на севере Ирака под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК), нарушает суверенитет Ирака и идет вразрез с нормами международного права, говорится в опубликованном в понедельник заявлении пресс-службы генерального секретариата Лиги арабских государств (ЛАГ).
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RT на русском 03:35
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В России появилась новая схема обмана при продаже машин
Новая мошенническая схема, связанная с продажей транспортных средств, набирает популярность в РФ. Наивным покупателям продают чужие машины.
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Одиннадцатиклассник обнаружил тело мужчины без головы, когда купался в реке Мге в Ленобласти.
РЕН ТВ 02:37
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Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей
Стоимость проекта строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги составила 315,9 млрд руб.
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На Ямале за сутки выявлено ещё 93 заражения коронавирусом
Салехард, 16 июня 2020, 11:11 — REGNUM На Ямале за минувшие сутки подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Здоровье
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодара, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
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Кино
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Студия Lionsgate взяла под крыло фантастический триллер «Лондон» (London), в основе которого — новый фантастический рассказ норвежского писателя Ю Несбё, известного главным образом благодаря циклу детективных романов об инспекторе Харри Холе.
Кinomania вчера в 19:10
Энергетика
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Анкара, 15 июня 2020, 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать.
REGNUM вчера в 14:31
Энергетика
«Газпром» отчитался о нулевом экспорте газа на Украину
В реальности «Газпром» не поставлял газ в эту страну с 2015 года, а в отчетах в графе «Украина» фиксировался объем поставок в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (например, в 2019 году было поставлено 2,751 млрд кубометров газа).
РБК 04:26
Общество
В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян
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Вятка Областная 03:32
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Фигуристка Туктамышева пожаловалась на то, что её часто критикуют за откровенные фотографии.
Discover24 03:43
Общество
Суд принял решение о сносе здания над станцией метро «Бажовская»
По решению суда земельный участок будет возвращен в муниципальную собственность, городские власти могут планировать его использование под строительство станции метро "Бажовская", – сообщили в администрации Екатеринбурга.
Globalcity.info 03:42
Общество
В России вылечилось почти 300 тысяч зараженных коронавирусом
Всего за время эпидемии выздоровели почти 300 тысяч больных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Lenta.ru 03:57
Армия и оружие
Канада вернет на Украину своих военных инструкторов
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Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Общество
Минпросвещения сформулировало базовые ценности воспитания в РФ
Министр просвещения России Сергей Кравцов назвал депутатам Госдумы базовые ценности, которые должна прививать новая федеральная программа воспитания.
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