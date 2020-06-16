Основная причина отказов в проведении операций — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов, рассказали РБК представители кредитных организаций. Сбербанк отказался от комментариев.

с чего всё началось

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