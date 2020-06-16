Сама СБП отчасти создавалась как конкурент системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, первоначально работавшей только между клиентами самого банка.

с чего всё началось

Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

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