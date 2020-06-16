Экономика

ТАССТАССРБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

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Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.
РБКвчера в 23:00

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Несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

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РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

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РБК: несколько банков сообщили о проблемах с переводами в Сбербанк через СБП

Коммерсантъ00:51

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
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В Новосибирской области подросток сжег школу

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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию

RT на русском вчера в 22:45
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Происшествия

Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
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Энергетика

Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

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Konkurent.ru вчера в 02:20
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Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
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Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Музыка

Группу Little Big обвинили в плагиате

Российскую рейв-группу Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2020", обвинили в плагиате.
Piter.tv 01:25
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
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Здоровье

В Омской области обсудили реформу лабораторного звена

Проект реформации готовит частная фирма, которая должна его доработать с учетом мнения экономистов, руководителей клиник, ученых и других специалистов.
RuNews24.ru вчера в 00:39
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
Экономика

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,4%

Поддержку рынку оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) о расширении объявленной ранее программы покупки облигаций американских компаний объемом $750 млрд.
Финмаркет 01:35
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости вчера в 14:11
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Политика

Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии

Президент Дональд Трамп пообещал сократить количество американских военных в Германии до 25 тысяч.
РИА Новости вчера в 16:45
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Общество

В США отозвали разрешение на лечение коронавируса гидроксихлорохином

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США отозвало экстренное разрешение на поставку в больницы противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
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Шоу-бизнес

«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН вчера в 12:33
Политика

Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали

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Происшествия

В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
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Игры

Xbox на примере Cyberpunk 2077 объяснила работу функции Smart Delivery

Вашингтон, 16 июня 2020, 06:49 — REGNUM Xbox на примере игры Cyberpunk 2077 подробно объяснила, как будет работать новая функция Smart Delivery.
REGNUM вчера в 23:49
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Общество

Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка

Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан вчера в 11:16
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Здоровье

В Самарской области собираются смягчить режим самоизоляции

16 июня в Самарской области завершается действие режима самоизоляции.
63.ru 01:44
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Общество

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС вчера в 12:30
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Политика

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ вчера в 11:19
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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