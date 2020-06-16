Экономика
ТАССРБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей ЦБ после того, как к ней присоединился Сбербанк.РБКвчера в 23:00
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Клиенты банков пожаловались на неудачные попытки переводов в Сбербанк через систему быстрых платежей
Все новости (Нижний Тагил)00:53
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:59, Ашберн
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