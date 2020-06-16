Сама СБП отчасти создавалась как конкурент системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, первоначально работавшей только между клиентами самого банка.

с чего всё началось

Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Общество 300 случаев коронавируса подтверждено в Республике Алтай Новые случаи коронавируса зарегистрированы: Кош-Агачский район – 15, Горно-Алтайск – 3, Улаганский район – 3. В Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 27 тыс. 437 человек. 33

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских. 686

Наука Обнаружена мощная защита от коронавируса Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 125

Экономика Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.

Политика Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной. 1,6K

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,8K

Армия и оружие Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.

Общество Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва. 124

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 675

Общество Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины». 104

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1K

Футбол Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака» Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что уходил из «Спартака» в октябре 2018 года с грустью и чувством недоделанной работы.

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 233

Общество Правительство России расширило меры поддержки безработных Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей. 2,1K