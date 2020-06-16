Экономика
ТАССРБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП
Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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с чего всё началось
Сама СБП отчасти создавалась как конкурент системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, первоначально работавшей только между клиентами самого банка.РБКвчера в 23:00
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Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
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Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил, почему актер пил в день ДТП
ФАН вчера в 15:25
Общество
300 случаев коронавируса подтверждено в Республике Алтай
Новые случаи коронавируса зарегистрированы: Кош-Агачский район – 15, Горно-Алтайск – 3, Улаганский район – 3. В Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 27 тыс. 437 человек.
Алтайская правда 01:24
Политика
Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских.
Российская газета 03:01
Наука
Обнаружена мощная защита от коронавируса
Ученые из исследовательского института Скриппса (США) обнаружили в крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, антитела, обеспечивающие мощную защиту от коронавирусной инфекции.
Профиль 03:51
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру 14 июня в 06:50
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Политика
Помпео потребовал от РФ немедленного освобождения шпиона Пола Уилана
Телеканал RT сообщал, что Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
Народные новости вчера в 09:11
Общество
Стали известны регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавили нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры, пишут РИА Новости.
FlashNord вчера в 03:25
Происшествия
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
Экономика
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 14 июня в 11:12
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала запрос на гражданство РФ
Москва 24 вчера в 05:46
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Армия и оружие
Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России
Журналисты польского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую используют танки России.
Актуальные Новости 03:24
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Футбол
Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака»
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что уходил из «Спартака» в октябре 2018 года с грустью и чувством недоделанной работы.
Metaratings 03:21
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM вчера в 08:55
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Хоккей
Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Напомним, ранее в розыгрыше КХЛ принимали участие 24 команды. В конце марта стало известно, что «Адмирал» не сыграет в следующем сезоне.
Радио Зенит вчера в 11:53
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили американские бомбардировщики над Балтикой
Моя Москва.онлайн вчера в 12:09
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Энергетика
Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04