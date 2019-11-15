Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъ00:49

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
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Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
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CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
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