Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян

Lenta.ru02:17

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ruвчера в 20:18

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъ00:49

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49
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Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости вчера в 09:44
Экономика

Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Известия 02:11
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Происшествия

СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки

Отчим девочки, тело которой нашли в Крыму, часто конфликтовал с ней, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 03:30
Политика

Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 13 ноября в 12:05
Армия и оружие

Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии, то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:25
Происшествия

Босния и Герцеговина выдала РФ обвиняемого в изнасиловании в 2009 году

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в Липецке в 2009 году, экстрадирован из Боснии и Герцеговины.
ТАСС 02:36
Политика

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Политика

Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 04:25
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Здоровье

Две школы Ульяновска закрыли на карантин из-за пневмонии

В двух классах школы ввели карантин. Двое детей 2016 и 2018 годов рождения заболели корью. Сообщается, что оба ребенка из одной семьи.
RuNews24.ru вчера в 18:32
Происшествия

В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину

Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Известия 02:30
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Экономика

Страны БРИКС могут ввести криптовалюту

Страны-участники БРИКС обсуждают возможность использования единой криптовалюты в качестве инструмента для расчетов.
Газета.Ru вчера в 07:01
Общество

Брошенного хозяевами щенка с хвостом на лбу спасли от холода в США

Газета.Ru вчера в 03:33
Происшествия

Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Lenta.ru 03:30
Политика

Эрдоган не планирует отказываться от С-400 ради Patriot

Аргументы и Факты вчера в 10:25
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

РИА Новости вчера в 01:46
Политика

Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году.
Известия 01:42
Происшествия

Экс-чиновник Минкультуры попросил политубежища в Австрии

Фигурант дела реставраторов, экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии, сообщает РБК.
BFM.ru 03:18
Общество

Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света

Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
РБК 02:56
Здоровье

Медики рассказали, как распознать женский алкоголизм

Распознать, что в дом пришла беда, можно по нескольким признакам.
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Политика

Путин назвал итоговый документ саммита БРИКС «хорошо сбитым»

Подведены итоги саммита БРИКС, роль и значение которого будут только расти. Об этом на закрытии саммита заявил Владимир Путин.
РЕН ТВ 00:38
Общество

Хозяину толстого кота Виктора предложили подарить акции «Аэрофлота»

Агентство Москва 02:54
Здоровье

Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета

Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Evo-rus.com вчера в 05:45
Авто

Электрокроссовер Ford назовут Mustang Mach-E

Ранее предполагалось, что Mach-E станет названием внедорожника, но то что слово Mustang также станет частью имени является большим сюрпризом.
32CARS.ru вчера в 06:10
Общество

Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей

Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора.
ТАСС вчера в 15:00
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