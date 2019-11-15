Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

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Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъ00:49

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ruвчера в 20:18

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49
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Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
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Лукашенко припугнул производителей дрожжей войной

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Lenta.ru 06:26
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В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

Власти Карелии инициировали проверку в городе Сегежа, где зафиксирована массовая гибель птиц, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.
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СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

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Чешский агент Виктор Коларж, представляющий интересы форварда «Млада-Болеслав» Николая Комличенко, прокомментировал негативное высказывание Властимила Петржелы о своем подопечном.
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REGNUM 02:25
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Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

МВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

В Приморском крае проводят проверку после публикации в сети «Интернет» видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в городе Артеме, сообщает региональное УМВД.
РБК 04:25
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о срыве транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что Москва готова к заключению нового соглашения по транзиту газа с Киевом, но есть риск прекращения поставок в Европу.
РБК 05:15
Культура

Куйвашев показал миру, как новая филармония изменит Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и дирижер Валерий Гергиев представили проект нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге.
URA.Ru 07:24
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Общество

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По данным "СПАРК-Интерфакса", при выручке в 4,9 млрд руб. в 2018 г. чистый убыток компании составил 2,4 млрд руб. "С подписанием контракта с Accor мы выходим на эксклюзивные показатели по количеству сетевых отелей на курорте", – цитируются в сообщении слова гендиректора НАО "Красная Поляна" Андрея Круковского.
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Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
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Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя

Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
Профиль вчера в 07:45
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»

Центробанк отозвал (*pdf) лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в Дагестане.
РБК 00:44
Общество

Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов

Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Ведомости 06:41
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры

Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
За рулем Кубань вчера в 23:18
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru 01:01
Происшествия

В Челябинской области проверят все частные дома престарелых

В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
REGNUM 06:52
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Армия и оружие

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Известия вчера в 23:48
Происшествия

Самолет с премьером Болгарии аварийно приземлился в Софии

Самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в аэропорту Софии после отказа навигационной системы воздушного судна.
РБК 07:35
Технологии

PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео

В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Происшествия

Адвокат Соколова: Историк не знает об увольнении из СПбГУ

Телеканал Санкт-Петербург 02:45
Политика

Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
РИА Новости 07:13
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
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