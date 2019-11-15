Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.

с чего всё началось

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.

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