Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
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РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

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Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:06, Вашингтон
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