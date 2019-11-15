Экономика
КоммерсантъРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось
Крупные банки предложили ЦБ дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которого зависит, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.РБКвчера в 16:00
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Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Общество
Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»
Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Музыка
Ольга Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Игры
«Катастрофически глупый ИИ» — критики разнесли Terminator: Resistance
Общество
Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов
Директор комика и телеведущего Максима Галкина Эльвира Макробородова опровергла информацию о том, что некоторые его выступления в России начали отменять после слов о цензуре на российском телевидении.
Происшествия
В ставропольской больнице пациентов, среди которых дети, заразили ВИЧ
Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки в больнице Буденновска, где несколько пациентов, среди которых дети, заразились ВИЧ, выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований в инфекционном отделении, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл техническим нокаутом
Судьи видели, что Харитонов из-за травмы не может в полной мере продолжать бой и во втором раунде поединок был остановлен, а Линтон Васселл получил победу техническим нокаутом.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Политика
На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Армия и оружие
СМИ сообщили о потерях украинских боевиков в Донбассе
Политика
Украинские КПП на границе с Крымом возобновили работу
Контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар" на границе Херсонской области и Крыма в пятницу возобновляют работу, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Политика
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Гаджеты
Для Windows 10 Mobile вышло обновление
Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Происшествия
Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов
Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.