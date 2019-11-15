Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники. По оценкам банков, такой подход должен помочь в оценке долговой нагрузки клиентов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
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РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

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Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

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Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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