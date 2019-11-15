Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъ00:49

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ruвчера в 20:18

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

ТАСС01:49

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Общество

Упавшая перед Медведевым на колени россиянка пожелала ему счастья

Lenta.ru 04:35
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда 13 ноября в 16:40
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Политика

Россия планирует зеркально ответить на помилование граждан РФ в Литве

Как сообщало ИА REGNUM, двое граждан России Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые в 2017 году получили значительные сроки тюремного заключения за шпионаж в Литве, были помилованы.
REGNUM 05:34
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

RT на русском 05:49
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Общество

Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
Пятый канал 03:36
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс 00:55
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры

Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.
За рулем Кубань вчера в 23:18
Политика

В Тбилиси начались протесты у здания парламента Грузии

Из-за провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему в центре Тбилиси возле здания парламента активисты и оппозиционеры перекрыли проезжую часть в знак протеста.
РИА Новости Крым вчера в 13:54
Общество

Владелец зоопарка в Крыму решил раздать медведей, чтобы их не убили

РИА Новости вчера в 11:31
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Политика

CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Происшествия

В парке «Лосиный остров» в Москве зарезали женщину

Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров".
Комсомольская правда 05:41
Общество

Мигранты претендуют на более высокие зарплаты, чем россияне

Мигранты запрашивают в среднем по России 54 500 рублей, тогда как сами россияне всего 47 000 рублей.
Комсомольская правда вчера в 01:00
Авто

Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 10:26
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
РИА Новости 00:00
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про 13 ноября в 03:22
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Здоровье

В Красноярске закрыли школу на карантин из-за пневмонии

В школе уточнили, что карантин продлится до 19 ноября 2019 г. За это время в школе проведут усиленную дезинфекцию и специальный клининг, который должен остановить распространение болезни.
ТВК 00:48
Игры

Obsidian анонсировала «выживач» Grounded

Игромания.ру вчера в 15:28
Происшествия

В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 06:12
Армия и оружие

ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29

Военное обозрение 05:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное