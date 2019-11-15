Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Таким образом кредитные организации ходят дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которых зависят условия выдачи кредитов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Банки нашли способ узнать больше о доходах россиян

Lenta.ru02:17

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъ00:49

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ruвчера в 20:18

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55
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Разработчики отменили выход демоверсии Star Wars Jedi: Fallen Order

Goroday.ru 12 ноября в 11:29
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Волга-Медиа 13 ноября в 22:34
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Назван гонорар Пугачевой за юбилейный концерт в Минске

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В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
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Бузова анонсировала выступление на Евровидении

Как писал News.ru ранее, информацию о том, что Ольга Бузова будет представлять Россию на международном конкурсе Евровидение-2020 опроверг её агент Антон Богословский.
News.ru вчера в 17:55
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Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови

Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
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Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

RT на русском вчера в 14:54
Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Известия 00:10
Общество

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Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».
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UfaTime.ru вчера в 10:49
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РИА Новости вчера в 16:57
Общество

Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах в России

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что из всех документов чаще всего в стране подделывают доверенности.
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Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

РБК 01:43
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Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 02:24
Общество

Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных

Красная весна 13 ноября в 14:46
Общество

Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестёр в одну школу

Детям из одной семьи, проживающим по одному адресу, дадут приоритет при приёме в те школы, ясли и детсады, куда ходят их братья и сёстры.
Парламентская газета вчера в 04:54
Политика

В Молдавии утвердили новое правительство

Молдавский парламент утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику.
Московский Комсомолец вчера в 06:37
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Общество

«Интурист» подтвердил покупку компании владельцем Anex Tour

Нешет Кочкар – владелец туроператора Anex Tour, который входит в тройку самых крупных на российском рынке.
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Происшествия

В Крыму ввели режим ЧС в районе лесного пожара

В МЧС заявили о введении режима чрезвычайной ситуации в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма.
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Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

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Пятый канал вчера в 20:22
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России.
Известия вчера в 18:19
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
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В Благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства студент открыл стрельбу.
Суть событий 13 ноября в 22:14
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