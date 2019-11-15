Экономика
ВедомостиРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Таким образом кредитные организации ходят дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которых зависят условия выдачи кредитов.
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с чего всё началось
Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.РБКвчера в 16:00
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