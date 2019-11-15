Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Таким образом кредитные организации ходят дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которых зависят условия выдачи кредитов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБК14 ноября в 16:00

Подробнее о событии

РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

ТАССвчера в 01:49

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

URA.Ru14 ноября в 20:18

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК14 ноября в 23:55

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUM14 ноября в 21:35

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъвчера в 00:49

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°14 ноября в 19:46

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомости14 ноября в 16:49
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Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

РИА Новости 05:41
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru вчера в 11:52
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

РБК 05:50
Кино

Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Российская газета вчера в 07:16
Армия и оружие

Появились кадры высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии опубликовал телеканал «Звезда».
Профиль вчера в 03:05
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал первое совместное фото с возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в Instagram фото с возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Московский Комсомолец 06:25
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Общество

Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих

Правительство на заседании в четверг приняло решение одобрить проект закона, предусматривающий выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву.
Российская газета 06:09
Фигурное катание

Медведева лидирует после короткой программы на Гран-при России

Российская фигуристка Евгения Медведева занимает первое место после короткой программы на пятом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
News.ru вчера в 12:09
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 14 ноября в 01:46
Футбол

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Чемпионат 01:21
Армия и оружие

Киев обвинил ополченцев в обстрелах в районе Петровского

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ практически ежедневно ведут провокационные обстрелы в районе участка разведения сил у поселка Петровское в Донбассе.
РИА Новости 05:33
Политика

Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич

Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.
Российская газета 03:41
Гаджеты

Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным

На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.
Профиль вчера в 12:24
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Политика

СБУ и ЦРУ задержали под Киевом одного из лидеров ИГ

Daily Storm вчера в 10:46
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Франция официально пригласила российских экспертов принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал из-за пожара в апреле, заявила французский посол в России Сильви Берманн.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия вчера в 15:30
Футбол

Антонио Конте получил анонимное письмо с пулей

Газета.Ru 04:44
Политика

Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика

Прокуратура США начала расследование против личного адвоката Трампа

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, пишут Bloomberg и газета The Wall Sreet Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
РБК 01:34
Армия и оружие

National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Суть событий 14 ноября в 10:59
Политика

Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму

Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Парламентская газета вчера в 05:20
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
Московский Комсомолец 05:11
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