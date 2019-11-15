Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Таким образом кредитные организации ходят дополнить подход к расчету показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, от которых зависят условия выдачи кредитов.
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с чего всё началось

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Банки хотят расширить эту практику — это в том числе даст возможность учитывать теневые доходы заемщика. Но регулятор к таким инициативам относится осторожно: по мнению ЦБ, вопросы вызывает механизм проверки сведений.
РБКвчера в 16:00

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РБК: банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

ТАСС01:49

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Коммерсантъ00:49

Банки предлагают ввести для клиентов добровольные декларации о доходах

Телеканал 360°вчера в 19:46

Российские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков

REGNUMвчера в 21:35

Банки хотят получать от россиян декларации о доходах

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:55

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Ведомостивчера в 16:49
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Политика

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Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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В Минздраве предложили запретить хлеб без йода

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Ирина Пегова взяла бронзу на чемпионате мира по бальным танцам

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Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки

Самым продаваемым кроссовером марки Hyundai стал новый кроссовер Hyundai Venue.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Россия и Литва обменялись шпионами

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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

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По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
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Политика

Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
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Армия и оружие

Армия Израиля наносит ракетные удары по Газе

Евразия Daily вчера в 19:28
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Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

Шепелев ценит моменты, проведенные с ребенком, но круглосуточная забота о детях иногда полностью убивает романтику в отношениях, поэтому они с возлюбленной часто «сбегают» из дому, чтобы побыть вдвоем.
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США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»

Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

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Российская газета 10:02
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В Ираке нашли следы катастрофы, уничтожившей Ассирийскую империю

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