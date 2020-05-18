Общество

КоммерсантъКоммерсантъРБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам

Банки опасаются, что под принудительное погашение долгов попадут алименты на детей, которые получают должники, а это запрещено законом, пишет РБК.
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с чего всё началось

Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

Российские банки сомневаются, что смогут корректно отслеживать поступления на счета россиян алиментов, которые по закону нельзя взыскивать для погашения долгов, следует из писем Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минюста и Центробанка (есть у РБК).
РБК01:00

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Банки предупредили об угрозе взыскания алиментов за долги

Комсомольская правда03:15

РБК: банки предупредили об угрозе списания алиментов за долги

РИА Новости03:14

Банки предупредили власти об угрозе списания алиментов по долгам

Говорит Москва01:48

Банки предупредили об угрозе случайных взысканий с алиментов

Ведомости02:15

Российские банки предупредили о списании алиментов

Lenta.ru01:58

РБК: банки не смогут защитить алименты от взыскания по долгам

Коммерсантъ02:28

Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам

РБК01:00
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Общество

Forbes перечислил самые недооцененные города России

Газета.Ru вчера в 22:43
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Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

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Газета.Ru 03:32
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Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

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Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Общество

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
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Напомним, Дмитрий Тарасов заключил контракт с «Рубином» в начале года, но так и не смог полноценно выступать за команду из-за травмы ноги.
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Общество

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о продлении режима самоизоляции.
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Общество

Столичные школьники получили итоговые оценки

Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, оценки выставили 15 мая.
ТАСС 02:26
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Общество

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РБК вчера в 15:09
Политика

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Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

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Столь печальному, что в Эр-Рияде решили прибегнуть к так называемым «непопулярным» мерам и начать решать проблемы за счет народа, конкретнее — за счет налогоплательщиков.
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Происшествия

Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали

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Байкал-Daily вчера в 22:42
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Здоровье

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Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19.
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Экономика

Арендаторы смогут требовать скидку или разрывать договор без штрафа

«Ведомости» ознакомились с поправками, подготовленными министерством ко второму чтению в Госдуме.
Ведомости вчера в 17:06
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Общество

За сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8926 заболевших коронавирусом в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Daily 03:37
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Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Общество

Во Владимирской области выявлен 81 новый случай коронавируса

Во Владимирской области за сутки подтвердили еще 81 случай заболевания коронавирусом.
Аргументы и Факты - Владимир вчера в 03:05
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Экономика

Минимальная ставка семейной ипотеки в России составляет 4,7%

Последнее условие сильнее всего повлияло на рост популярности семейной ипотеки.
РБК 03:02
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Происшествия

Расследуется дело о попытке продать выпущенную в 1990-х медтехнику

Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был выпущен в 1996 году, остальные — в 1998–2000 годах.
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Общество

В Ростовской области продолжают действовать ограничения

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Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

РБК вчера в 17:17
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Общество

В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин

Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.
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«Уберём ядерное оружие США из Европы - РФ выведет „Искандеры“ из-под Калининграда» - депутат Бундестага

Юрген Триттин считает, что для обеспечения безопасности Европы необходимо убрать американское ядерное оружие с континента в обмен на вывод российских комплексов «Искандер» с территории Калининградской области.
Военное обозрение 02:14
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