Экономика
Газета.RuБанки России не начали открывать счета удаленно
Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.РБК00:00
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СМИ: за месяц банки не воспользовались разрешением удаленно открывать счета
Московский Комсомолец03:23
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