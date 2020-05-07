Коронавирус
КоммерсантъРБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК. Такую возможность Банк России предоставил им месяц назад.
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Здоровье
Видео из реанимации показали липецкие врачи
Обозреватель Врн вчера в 14:27
Армия и оружие
Первые С-500 могут поступить в ВС России в 2021 году
Первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 могут поступить в вооруженные силы в 2021 году, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
Коммерсантъ вчера в 23:13
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Источник РБК сообщил, что бизнесмена подозревают в организации заказных убийств участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые погибли 24 июля 1994 года.
РБК вчера в 12:19
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM вчера в 00:53
Политика
Как США пересматривают роль СССР в победе над нацистской Германией
RT на русском 00:00
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Кино
39-летний Калкин готовится к постельной сцене с 71-летней актрисой
39-летний Маколей Калкин дал своё согласие на участие в десятом сезоне "Американской истории ужасов".
Газета Metro вчера в 09:23
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая
Испания находится на втором месте (221,4 тыс.), Италия — на третьем (215,8 тыс.), Великобритания — на четвертом (207,9 тыс.), Россия 7 мая вошла в пятерку стран по числу подтвержденных случаев COVID-19, обогнав сразу Германию и Францию.
РБК 01:06
Энергетика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Газета.Ru вчера в 14:38
Общество
Сразу 23 человека выздоровели от коронавируса в Кузбассе
Всего на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрированы 214 человек с COVID-19. Из них 51 человек выздоровели, 5 скончались.
ВашГород.ру 00:16
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру 06 мая в 12:39
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара вчера в 03:04
Общество
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений
Российские суды решили открыть после карантинных ограничений Все российские суды с 12 мая переходят на обычный график работы после длительного простоя из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт стал отцом
В 2018 году Гринт признавался, что хотел бы стать отцом, однако заявил, что в случае рождения сына, не назовет его Роном.
Слово и Дело вчера в 20:26
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Политика
Путин заявил о необходимости поддерживать шахтеров
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию транспортной сферы призвал оказать поддержку горнякам, особенно в Кузбассе.
РИА Новости вчера в 08:32
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости вчера в 10:36
Политика
Трамп рассказал о переговорах с Россией по контролю над вооружениями
Напомним, господин Трамп обсуждал вопрос контроля над вооружениями в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
Коммерсантъ вчера в 21:54
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Здоровье
Голикова поручила мониторить доступность лекарств для лечения онкологии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила организовать мониторинг доступности иностранных лекарств, у которых нет российского аналога, для лечения онкологических, гематологических и других тяжелых заболеваний, если их доступность зависит от государств со строгими карантинными мерами, следует из протокола заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
РИА Новости 01:04
Общество
Назван часто забываемый путь заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45