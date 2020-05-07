Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.

с чего всё началось

Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК. Такую возможность Банк России предоставил им месяц назад.

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