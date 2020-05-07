Экономика
КоммерсантъРБК: банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
Ни один из крупнейших банков не предоставил клиентам возможность дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, сообщает РБК. Такую возможность Банк России предоставил им месяц назад.
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Крупнейшие банки не открывают счета новым клиентам без их идентификации в отделении, хотя такую возможность им предоставил ЦБ, выяснил РБК.РБК00:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев
Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Игры
Анонсированы первые игры для консоли Xbox Series X
UfacityNews.ru вчера в 17:29
Происшествия
В Челябинской области умер 10-й пациент с коронавирусом
В Челябинской области за прошедшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом – это 81-летняя женщина, у которой была сердечная недостаточности, а COVID-19 был сопутствующим заболеванием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:58
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском вчера в 03:55
Кино
Появились кадры сериала-переосмысления истории Короля Артура «Проклятая»
Портал Entertainment Weekly опубликовал серию новых кадров сериала «Проклятая» от Netflix, который переосмысляет легенду о Короле Артуре.
Игромания.ру вчера в 10:18
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Политика
Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России
Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение ЕС о продлении индивидуальных санкций против российских граждан, сообщается в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Футбол
ЦСКА после Мадрида. Что пошло не так?
После Мадрида практически не осталось сомнений в том, что нынешний состав ЦСКА потенциально очень силен.
Bobsoccer вчера в 02:36
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза».
Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Общество
Собянин прокомментировал число заболевших коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал ситуацию с количеством заболевших коронавирусом в столице.
RT на русском вчера в 05:51
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
В Саратовской области уточнят места для обязательного ношения масок
В Саратовской области будут уточнены общественные места, в которых необходимо носить маски.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:16
Общество
Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
Регионы Сибири пока не вышли на пик по распространению коронавируса, за последние сутки выявлено 188 новых случаев COVID-19, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 01:17
Игры
Вышел новый трейлер «Vampire: Masquerade — Bloodlines 2» про безумные танцы
Долгожданная игра про вампиров «Vampire: Masquerade - Bloodlines 2» сегодня выпустила новый трейлер во время мероприятия Inside Xbox.
Ридус вчера в 20:32
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Известия вчера в 23:04
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва вчера в 05:29
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Общество
Проведение ЕГЭ в России могут перенести на август
Проведение единого государственного экзамена в России могут перенести на середину июля или начало августа.
Smolnarod.ru 06 мая в 02:18
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском вчера в 11:37
Происшествия
В Москве задержали мошенника, похищавшего деньги у пенсионеров
Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве.
Вести.Ru 00:35
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Вести.Ru вчера в 14:30
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ вчера в 02:26
Общество
В Москве за сутки умер еще 51 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 51 человек с ранее подтвержденным коронавирусом, сообщили в оперштабе.
Коммерсантъ вчера в 14:49