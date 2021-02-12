Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК.В источнике
С чего всё началось

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

В АБР считают, что такой подход вынудит банки "закладывать" новые риски в ставки по кредитам и негативно скажется на платежной дисциплине заемщиков. Какие аргументы приводят банкиры Проект усложнит расчет платежеспособности должника на стороне кредитора, предупреждают в АБР.
РБКвчера в 22:06
Подробнее о событии

Банки предупредили о росте ставок по кредитам

РИА Новостивчера в 04:02

РБК: банки предупредили о росте ставок по кредитам в случае защиты дохода должников

ТАССвчера в 03:10

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Московский Комсомолецвчера в 22:57

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

ПРАЙМвчера в 01:22

Россиян предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Life.ruвчера в 23:21

В России могут вырасти ставки по кредитам

URA.Ruвчера в 01:59

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

РБКвчера в 22:06
Интересное