Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.

с чего всё началось

Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, это может помочь принимать решение о предоставлении кредитных каникул.

РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

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