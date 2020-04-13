Коронавирус
КоммерсантъРБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, это может помочь принимать решение о предоставлении кредитных каникул.
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Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.РБКвчера в 22:00
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РБК: банки собираются проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Коммерсантъвчера в 22:57
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У православных христиан началась страстная неделя
У православных христиан сегодня началась страстная неделя. Это самое строгое и эмоционально напряжённое время всего богослужебного года.
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Происшествия
Школьник сдал в полицию маму, ушедшую в запой на карантине
Как стало известно «МК», 12-летний мальчик пришел в отдел полиции с сообщением, что во время режима самоизоляции его мама постоянно употребляет спиртные напитки и кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
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Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Здоровье
Малышева оценила влияние на коронавирус прививки от туберкулеза
Как сообщает ToDay News Ufa, телеведущая Елена Малышева в передаче «Жить Здорово!» высказала предложение, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) способна повысить иммунную защиту от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 23:44
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Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн копий
Стартовый тираж обновлённой второй части превысил 3 млн копий, а к концу декабря 2019-го продажи достигли 5,8 млн копий.
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Технологии
Сбербанк предложил всем желающим пройти онлайн-тест на коронавирус
«Сбербанк предлагает всем желающим бесплатно пройти тест Sber Covid-19symptom checker, позволяющий количественно оценить вероятность заболевания коронавирусом, а также вероятность легкого течения болезни», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 02:30
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В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
Ведомости вчера в 22:12
Общество
РЖД приостанавливают бесплатную перевозку ветеранов ВОВ
С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
Армия и оружие
АПЛ «Князь Владимир» будет передана Северному флоту в июне
Головная стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»), оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, может войти в состав Северного флота до конца июня текущего года.
Евразия Daily 02:36
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество
У 49 вернувшихся из России граждан Китая выявлен коронавирус
Суйфэньхэ, 13 апреля 2020, 09:49 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки ещё у 49 граждан КНР, вернувшихся на родину из России, выявлен коронавирус.
REGNUM 02:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru вчера в 10:14
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01
Общество
Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках
Напомним, ранее в интернете появились видео, на кадрах которых видны вереницы карет «скорой помощи», которые стоят в пробке по направлению к научно-клиническому центру ФМБА в Химках.
REGNUM вчера в 16:27
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Здоровье
В Ижевске закрыли на карантин больницу, где выявили пять случаев COVID-19
Диагноз подтвердился у пациентки больницы в Малой Пурге. Еще одна из заболевших – женщина - близкая родственница пациента ГКБ №1 Ижевска.
РИА Новости 02:26
Космос
Ученый рассказал, когда человечество сможет колонизировать Марс
"Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя – это очень далекое будущее.
РИА Новости вчера в 22:15
Общество
В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом
Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
ТАСС вчера в 14:51
Происшествия
В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле
После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Религия
В РПЦ удивились сообщениям о штрафах из-за посещения храмов в Москве
Предписание главного санитарного врача Москвы проводить богослужения без прихожан было получено лишь накануне, и действует с понедельника, 13 апреля.
Коммерсантъ вчера в 17:32
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49