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РБК: брокеры спрогнозировали отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию

Спрогнозирован отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию после отмены Минском нулевого НДС для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта.
Lenta.ru
Российские таможенные брокеры, опрошенные РБК, ожидают, что после 31 августа существенно упадет востребованность «белорусской» схемы ввоза товара в Россию.
РБК
Коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев говорит, что таможенные органы Белоруссии «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть».
РБК
Сергей Мартьянов ожидает, что от отмены схемы в некоторой степени пострадают белорусские международные перевозчики, тогда как российские должны выиграть из-за того, что с сентября получат грузопоток, который обслуживали белорусы.
РБК

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