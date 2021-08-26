Окаменелости из города Пибоди проливают свет на эволюцию динозавров на востоке Северной Америки

На протяжении большей части второй половины мелового периода, который закончился 66 миллионов лет назад, Северная Америка была разделена на два массива суши: Ларамидия на западе и Аппалачи на востоке.