Коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев говорит, что таможенные органы Белоруссии «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть».
Сергей Мартьянов ожидает, что от отмены схемы в некоторой степени пострадают белорусские международные перевозчики, тогда как российские должны выиграть из-за того, что с сентября получат грузопоток, который обслуживали белорусы.
Аналитики Bank of America считают, что рекордно высокие цены на акции и возможное изменение политики Федеральной резервной системы повысили риск "шока нестабильности", который угрожает рынку акций в ближайшие месяцы.