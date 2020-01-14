Происшествия
КоммерсантъРБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ
Участникам вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере). Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.РБК05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: экс-директора центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
Национальная служба новостей07:25
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Здоровье
Теплая саратовская зима способствует распространению ОРВИ и гриппа
В Саратовской области сохраняется неблагоприятная погода, способствующая распространению ОРВИ и гриппа.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Путешествия
Российским туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели
Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции.
Общество
Совет Федерации хочет ограничить максимальный срок содержания в СИЗО
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата парламента планирует ограничить максимальный срок содержания подследственных в СИЗО.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Политика
Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Здоровье
Орловская студентка просит Ивана Залогина спасти её от смерти
Пока остальные регионы хоть и с перебоями, но получают лекарства, в Орловской области ситуация иная.
Происшествия
В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой
Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
Политика
Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи
«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медкартам
На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18
В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Происшествия
Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании
Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье