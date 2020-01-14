Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.

с чего всё началось

Участникам вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере). Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.

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