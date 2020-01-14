Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Участникам вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере). Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
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с чего всё началось

Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
РБК05:25

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Экс-глава Центра развития объектов ядерной медицины задержан по подозрению в мошенничестве

ТАСС07:32

СМИ: экс-директора центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Национальная служба новостей07:25

Выяснились детали дела против проектировщика медцентра на «Восточном»

РЕН ТВ06:46

Экс-глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ и мошенничество

News.ru07:03

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Коммерсантъ06:28

Бывшего главу российского центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Lenta.ru05:55

Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

РБК05:25
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Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру 07:29
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Теплая саратовская зима способствует распространению ОРВИ и гриппа

В Саратовской области сохраняется неблагоприятная погода, способствующая распространению ОРВИ и гриппа.
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Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Происшествия

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

РИА Новости 06:35
Путешествия

Российским туристам в Турции придется долго ждать заселения в отели

Против ужесточения закона выступили туристические организации Турции.
Интерфакс 06:34
Общество

Совет Федерации хочет ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко объявила, что верхняя палата парламента планирует ограничить максимальный срок содержания подследственных в СИЗО.
Ридус 07:20
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Игры

Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть

Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Faktom вчера в 08:38
Авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Российская газета 05:02
Шоу-бизнес

Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке

В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 11:15
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Политика

Литовский депутат предложил праздновать день взятия Москвы

Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году.
Известия 04:02
Здоровье

Орловская студентка просит Ивана Залогина спасти её от смерти

Пока остальные регионы хоть и с перебоями, но получают лекарства, в Орловской области ситуация иная.
ОрёлТаймс 02:14
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Политика

Армия Хафтара готовится к новому наступлению на Триполи

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», — говорится в сообщении издания в Twitter.
REGNUM 07:11
Происшествия

В Томске врачи спасли ребёнка, проглотившего 31 магнитный шарик

REGNUM 00:08
Общество

Новые температурные рекорды ожидаются в России

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Ubisoft анонсировала новых «Героев» — и это автошахматы на 100 человек

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Происшествия

Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки

Lenta.ru 07:01
Общество

Москвичам открыли доступ к электронным медкартам

На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронной медицинской карте.
Российская газета 02:59
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Вести.Ru 04:56
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам взял верх над «Амуром» в гостях

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Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Интерфакс 07:40
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Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков назвал настоящую причину своей бездетности

7Дней.ру 07:00
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Здоровье

Названы вредные для сексуальной жизни привычки

Дни24 вчера в 10:54
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