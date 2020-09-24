Центральная Служба Новостей 22

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.