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РИА Новости
РИА Новости

РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.В источнике
С чего всё началось
РБК

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30
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Lenta.ru

Частные российские клиники и аптеки остались без популярной вакцины

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Частные клиники оставили без популярной вакцины от гриппа

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Фонтанка.Ру01:54
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Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

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