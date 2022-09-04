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РБК: частный самолет Cessna 551 разбился в Балтийском море у побережья Латвии

Частный легкомоторный самолет Cessna, летевший из Испании в Кельн, разбился в Балтийском море у побережья Латвии.
Lenta.ru
Как сообщает Reuters
 со ссылкой на службу спасения Швеции, самолет летел с юга Испании через Европу и должен был пойти на посадку в одном из городов Германии.
Пятый канал
После взлета на борту самолета возникли проблемы, а в дальнейшем связь с ним прервалась.
РИА Новости
Спасательные самолеты, катера и вертолет к предполагаемому месту крушения направила Швеция.
Smotrim.ru

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