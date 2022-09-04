Lenta.ruРБК: частный самолет Cessna 551 разбился в Балтийском море у побережья ЛатвииЧастный легкомоторный самолет Cessna, летевший из Испании в Кельн, разбился в Балтийском море у побережья Латвии.Lenta.ruКак сообщает Reuters со ссылкой на службу спасения Швеции, самолет летел с юга Испании через Европу и должен был пойти на посадку в одном из городов Германии.Пятый каналПосле взлета на борту самолета возникли проблемы, а в дальнейшем связь с ним прервалась.РИА НовостиСпасательные самолеты, катера и вертолет к предполагаемому месту крушения направила Швеция.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьCT newsCT newsГЛАС.RUРосбалтРидусФАНАбзацReadovka NewsРБКNeva.TodayТК ЗвездаПятый каналЯмал-МедиаПетербургский дневникКомсомольская правдаАргументы и ФактыREGNUMLife.ruRT на русскомИА Красная ВеснаГазета.RuPravda.RuПодробнее о событииBild: летевший из Испании частный самолет Cessna упал в Балтийское море у берегов ЛатвииРИА Новостивчера в 16:08Рядом с Латвией разбился частный самолет, за которым послали истребителиРБКвчера в 15:05У побережья Латвии разбился легкомоторный самолетКоммерсантъвчера в 14:32Bild: самолёт Cessna упал в Балтийское мореRT на русскомвчера в 14:57Reuters: у берегов Латвии разбился частный самолет, на перехват которого поднимались истребители НАТОРЕН ТВвчера в 15:48В Балтийском море упал небольшой частный самолетТАССвчера в 15:00РБК: частный самолет Cessna 551 разбился в Балтийском море у побережья ЛатвииLenta.ruвчера в 14:18Показать ещёОценить406Поделиться